Російські військові намагаються захопити ЧАЕС
Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти прагнуть захопити ЧАЕС
Про це він написав у твітер.
Російські окупаційні сили намагаються захопити ЧорнобильськуАЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася", - повідомив президент.
Також радник очільника МВС Антон Геращенко повідомив про запеклий опір українців окупантам.
"Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС. НацГвардійці, що охороняють сховище не безпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір. Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!" - написав Геращенко у Telegram.
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