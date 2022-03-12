На ЗАЕС прибули 11 співробітників Росатому, зокрема інженери, - Енергоатом

Про це повідомили у Енергоатомі, передає Еспресо.TV.

"Вчора на Запорізьку АЕС прибуло 11 цивільних осіб із Росатому. Серед них було ідентифіковано головного інженера Балаковської АЕС Олега Романенка та заступника головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Івана Малахова", - йдеться у повідомленні.

Представник групи повідомив, що їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки. Однак ще однією причиною їх прибуття може бути те, що співробітників Запорізької АЕС відмовилися співпрацювати з окупантами.



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"Інший представник окупантів, який представився керівником "військово-цивільної адміністрації", заявив, що це територія РФ і буде такою назавжди, а Запорізька АЕС уже належить до системи управління концерну Росатом", - додали в Енергоатомі.

Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.

4 березня прокуратура почала розслідування нападу росіян на електростанцію в Енергодарі.

Згодом на Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті

Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські окупанти катують оперативний штаб Запорізької АЕС

Крім того, МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої Запорізької АЕС.

10 березня російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища. Воно межує з територією атомної станції.

Російські окупанти розмістили на Запорізькій АЕС свою військову техніку