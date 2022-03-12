На ЗАЕС прибули 11 співробітників Росатому, зокрема інженери, - Енергоатом
На Запорізьку атомну електростанцію 11 березня прибули 11 співробітників Росатому. Серед них, зокрема, інженери Балаковської та Ростовської АЕС
Про це повідомили у Енергоатомі, передає Еспресо.TV."Вчора на Запорізьку АЕС прибуло 11 цивільних осіб із Росатому. Серед них було ідентифіковано головного інженера Балаковської АЕС Олега Романенка та заступника головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Івана Малахова", - йдеться у повідомленні.
Представник групи повідомив, що їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки. Однак ще однією причиною їх прибуття може бути те, що співробітників Запорізької АЕС відмовилися співпрацювати з окупантами.
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"Інший представник окупантів, який представився керівником "військово-цивільної адміністрації", заявив, що це територія РФ і буде такою назавжди, а Запорізька АЕС уже належить до системи управління концерну Росатом", - додали в Енергоатомі.
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