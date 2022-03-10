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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує із Запорізькою АЕС

10 березня, 2022 четвер
16:41
війна з Росією

Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища. Воно межує з територією атомної станції.

Про це повідомили у Енергоатомі, передає Еспресо.TV.

"Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує з атомною електростанцією", - йдеться в повідомленні.

Також в Енергоатомі зазначали, що загарбники обговорювали наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас.

"Насправді це фізично неможливо зробити", - уточнили в підприємстві.

  • Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.
  • Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.
  • 4 березня прокуратура почала розслідування нападу росіян на електростанцію в Енергодарі.
  • Згодом на Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті
  • Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські окупанти катують оперативний штаб Запорізької АЕС
  • Крім того, МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої Запорізької АЕС.

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замінування
Запорізька АЕС
російські окупанти
Каховське водосховище
війна новини
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