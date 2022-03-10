Окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує із Запорізькою АЕС

Про це повідомили у Енергоатомі, передає Еспресо.TV.



"Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує з атомною електростанцією", - йдеться в повідомленні.



Також в Енергоатомі зазначали, що загарбники обговорювали наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас.



"Насправді це фізично неможливо зробити", - уточнили в підприємстві.

Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.

4 березня прокуратура почала розслідування нападу росіян на електростанцію в Енергодарі.

Згодом на Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті

Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські окупанти катують оперативний штаб Запорізької АЕС

Крім того, МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої Запорізької АЕС.

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