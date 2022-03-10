Окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує із Запорізькою АЕС
Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища. Воно межує з територією атомної станції.
Про це повідомили у Енергоатомі, передає Еспресо.TV.
"Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує з атомною електростанцією", - йдеться в повідомленні.
Також в Енергоатомі зазначали, що загарбники обговорювали наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас.
"Насправді це фізично неможливо зробити", - уточнили в підприємстві.
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