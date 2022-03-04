Столтенберг засудив обстріл Запорізької АЕС російськими військами

Про це йдеться на сайті НАТО.



"Вночі ми також бачили повідомлення про атаку на атомну електростанцію. Це лише демонструє нерозсудливість цієї війни та важливість її припинення. І важливість виведення Росією всіх своїх військ та сумлінної участі у дипломатичних зусиллях", - зазначив Столтенберг.



Як зазначив генсек Альянсу, 4 березня міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться, узгодять та проконсультуються щодо відповіді на вторгнення Росії в Україну, а також про його довгострокові наслідки. Він наголосив, що НАТО не є стороною конфлікту в Україні.



"Союзники НАТО ввели безпрецедентні санкції. Ми надаємо підтримку Україні. При цьому НАТО не бере участі у конфлікті. НАТО є оборонним союзом. Ми не шукаємо війни, конфлікту з Росією", - наголосив Столтенберг.



Він привітав рішення США збільшити присутність своїх військ на східному фланзі Альянсу.

Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.