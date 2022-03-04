В Енергодарі ситуація спокійна, а на Запорізькій АЕС радіаційний фон незмінний і не загрожує населенню, - мер Орлов

Про це заявили Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов.



За словами мера, станом на 7:39 4 березня в місті тихо й не помічали чужинців.



"Ті, хто залишався на ніч в укритті, можете повернутися додому", - зазначив Орлов.



Мер Енергодара рекомендує містянам залишатись удома й менше перебувати на вулиці через вкрай напружену ситуацію на Запорізькій АЕС.



"Вночі через пошкодження теплотраси під час обстрілів Енергодар залишився без опалення. Зараз з’ясовуємо можливість його поновлення", - додав Орлов.

Енергодар - 9 - 12 мкР/год;

Мелітополь - 9 - 12 мкР/год;

К-Дніпровка - 11.2 мкР/год;

Бердянськ, Оріхів, Токмак, Чернігівка, Андріївка - 12.5 мкР/год;

Пологи - 11-14 мкР/год;

Василівка 16 мкР/год.

У Запорізькій ОВА зазначили, що станом на 7:00 радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не загрожує життю та здоров’ю населення.Територіальні структурні підрозділи Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ провели планові моніторингові дослідження радіаційного фону - він не перевищує властивий для цієї місцевості фон: