Російські окупанти катують працівників Запорізької АЕС, - міністр енергетики України

Про це Герман Галущенко повідомив у своєму Facebook.



"Російські окупаційні війська катують оперативний штаб ЗАЕС. За нашою інформацією, окупанти змусили керівництво заводу записати відео, яке вони планують використовувати в пропагандистських цілях. Пропагандистська машина Росії має на меті створити ще один фейк для своїх громадян та міжнародної спільноти в спробі виправдати свої злочини", - йдеться у зверненні.



Міністр енергетики також розповів, що на території Запорізької АЕС близько 500 російських військових та 50 одиниць важкої техніки.



"Оперативники ЗАЕС вже 4 дні у заручниках. На станції перебуває близько 500 російських військових та 50 одиниць важкої техніки.

Працівники станції фізично та психологічно виснажені. Закликаємо міжнародних партнерів вжити всіх заходів для виведення російських окупаційних військ з захоплених ядерних об'єктів та закриття неба над Україною", - повідомив Герман Галущенко.



У зверненні до міжнародних партнерів Галущенко наголосив, що зрив на атомній станції призведе до катастрофи для всієї Європи.



"Зрив на атомній електростанції через використання російськими військами зброї призведе до катастрофи для всієї Європи. Відповідальність за це буде повністю на Росії. Якщо станеться зрив, європейці будуть змушені переключити комфорт своїх будинків на радіаційні притулки. Ми повинні разом зупинити ядерний тероризм Росії. Треба робити це зараз, поки не стало занадто пізно", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.



Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.

4 березня прокуратура почала розслідування нападу росіян на електростанцію в Енергодарі. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb