Пожежа та загроза вибуху на Запорізькій АЕС: прокуратура почала розслідування нападу росіян на електростанцію в Енергодарі

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



У ОГП нагадали, що цієї ночі збройні сили РФ напали на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі - найбільшої АЕС в Європі і шостої у світі.



"Ворожий обстріл спричинив пожежу і загрозу ядерного вибуху, наслідком якого може бути екологічна катастрофа світового масштабу. Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України розпочали розслідування за фактом вчинення екоциду та терористичного акту (ч. 2 ст. 28, ст. 441 та ч. 2 ст. 258 КК України)", - йдеться у повідомленні.



У ОГПУ зазначили, що міжнародне право забороняє військове або будь-яке вороже використання засобів впливу на природне середовище.



Згідно з Женевськими конвенціями, установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, - не повинні ставати об'єктами нападу.



"Утім, агресор не гребує обстрілом житлових масивів, шкіл, садків, лікарень і майже щодня вдається до атак на об’єкти підвищеної небезпеки", - повідомили правоохоронці.



У перший же день війни російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію, і наразі вони незаконно утримують персонал ЧАЕС.



"Через пересування ворожої важкої техніки порушено верхній шар ґрунту на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи. У повітря піднявся радіоактивний пил. За даними Автоматизованої системи радіаційного контролю, в зоні відчуження показники збільшилися від 4,6 до 15,7 разів у порівнянні із середньорічними", - зазначили у ОГПУ.



Внаслідок обстрілу території пункту захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об’єднання Радон" у Києві вийшла з ладу Автоматизована система радіаційного моніторингу.



За даними правоохоронців, агресор здійснив навмисний напад та обстріл нафтобази у селі Крячки Васильківської громади Київської області. Пожежа на цій нафтобазі призвела до масового забруднення атмосфери шкідливими речовинами та забруднення землі бензапіреном з потраплянням у підземні води.



Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України інформує, що екологічні збитки від цієї пожежі становлять 810 млрд грн. Збройні сили Росії також обстріляли та спричинили пожежі на нафтобазах у Охтирці Сумської області та у Чернігові.



"Ворог скидає на голови нашим дітям ракети, відбирає життя, залишає без даху, води, тепла та світла, і одночасно всіляко намагається отруїти нас та спричинити, окрім війни, ще й екологічні катастрофи. За кожним таким фактом ми разпочали кримінальні провадження. Організовано проведення слідчих дій для фіксації злочинів та їх наслідків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.