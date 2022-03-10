МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої Запорізької АЕС
Слідом за Чорнобильською АЕС МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої росіянами Запорізької АЕС.
Про це йдеться у заяві Гендиректора МАГАТЕ Маріано Гроссі, передає "Еспресо.TV".
У МАГАТЕ перестали дистанційно надходити дані вже з двох окупованих росіянами АЕС – Чорнобильської та Запорізької.
Маріано Гроссі заявив про своє занепокоєння щодо раптового припинення надходження таких даних до штаб-квартири МАГАТЕ у Відні з цих двох об'єктів, на яких знаходиться велика кількість ядерного матеріалу у вигляді відпрацьованого або свіжого ядерного палива та ядерного матеріалу інших типів. Причину збою у передачі даних за гарантіями не вдалося оперативно встановити.
У МАГАТЕ продовжують надходити відповідні дані з інших ядерних об'єктів в Україні, зокрема з трьох інших атомних електростанцій.
- Нагадаємо, 7 березня повідомлялось, що на захопленій Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки.
- 9 березня МАГАТЕ перестало отримувати дані від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС.
- Пізніше Укренерго повідомило, що ЧАЕС повністю знеструмлена в результаті дій російських окупантів. Через бойові дії наразі відновити електропостачання неможливо.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про загрозу витоку радіації через 48 годин через знеструмлення ЧАЕС та закликав міжнародну спільноту негайно вимагати від Росії припинити вогонь.
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