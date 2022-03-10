МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої Запорізької АЕС

Про це йдеться у заяві Гендиректора МАГАТЕ Маріано Гроссі, передає "Еспресо.TV".

У МАГАТЕ перестали дистанційно надходити дані вже з двох окупованих росіянами АЕС – Чорнобильської та Запорізької.

Маріано Гроссі заявив про своє занепокоєння щодо раптового припинення надходження таких даних до штаб-квартири МАГАТЕ у Відні з цих двох об'єктів, на яких знаходиться велика кількість ядерного матеріалу у вигляді відпрацьованого або свіжого ядерного палива та ядерного матеріалу інших типів. Причину збою у передачі даних за гарантіями не вдалося оперативно встановити.

У МАГАТЕ продовжують надходити відповідні дані з інших ядерних об'єктів в Україні, зокрема з трьох інших атомних електростанцій.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялось, що на захопленій Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки.

9 березня МАГАТЕ перестало отримувати дані від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС.

Пізніше Укренерго повідомило, що ЧАЕС повністю знеструмлена в результаті дій російських окупантів. Через бойові дії наразі відновити електропостачання неможливо.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про загрозу витоку радіації через 48 годин через знеструмлення ЧАЕС та закликав міжнародну спільноту негайно вимагати від Росії припинити вогонь.

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