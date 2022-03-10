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Головна війна з Росією МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої Запорізької АЕС

МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої Запорізької АЕС

10 березня, 2022 четвер
06:50
війна з Росією МАГАТЕ

Слідом за Чорнобильською АЕС МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої росіянами Запорізької АЕС.

Про це йдеться у заяві Гендиректора МАГАТЕ Маріано Гроссі, передає "Еспресо.TV".

У МАГАТЕ перестали дистанційно надходити дані вже з двох окупованих росіянами АЕС – Чорнобильської та Запорізької.

Маріано Гроссі заявив про своє занепокоєння щодо раптового припинення надходження таких даних до штаб-квартири МАГАТЕ у Відні з цих двох об'єктів, на яких знаходиться велика кількість ядерного матеріалу у вигляді відпрацьованого або свіжого ядерного палива та ядерного матеріалу інших типів. Причину збою у передачі даних за гарантіями не вдалося оперативно встановити.

У МАГАТЕ продовжують надходити відповідні дані з інших ядерних об'єктів в Україні, зокрема з трьох інших атомних електростанцій.  

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