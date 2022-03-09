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Головна війна з Росією У МАГАТЕ зник зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС

У МАГАТЕ зник зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС

9 березня, 2022 середа
03:44
війна з Росією ЧАЕС

МАГАТЕ перестав отримувати дані від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС

Про це повідомляє Reuters.

"Генеральний директор зазначив, що віддалена передача даних від систем моніторингу гарантій, які встановлені на Чорнобильській АЕС, була втрачена", - йдеться у повідомленні.

ЧАЕС зараз контролюється російськими окупантами. Персонал утримують у заручниках.

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