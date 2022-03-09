У МАГАТЕ зник зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС

Про це повідомляє Reuters.



"Генеральний директор зазначив, що віддалена передача даних від систем моніторингу гарантій, які встановлені на Чорнобильській АЕС, була втрачена", - йдеться у повідомленні.



ЧАЕС зараз контролюється російськими окупантами. Персонал утримують у заручниках.

4 березня гендиректор МАГАТЕ заявив, що готовий поїхати на Чорнобильську атомну електростанцію, щоб переконатися у дотриманні правил безпеки сторонами.

Після цього стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії проведе перевірку двох українських АЕС.

7 березня повідомлялось, що на захопленій Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки.

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