У МАГАТЕ зник зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС
МАГАТЕ перестав отримувати дані від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС
Про це повідомляє Reuters.
"Генеральний директор зазначив, що віддалена передача даних від систем моніторингу гарантій, які встановлені на Чорнобильській АЕС, була втрачена", - йдеться у повідомленні.
ЧАЕС зараз контролюється російськими окупантами. Персонал утримують у заручниках.
- 4 березня гендиректор МАГАТЕ заявив, що готовий поїхати на Чорнобильську атомну електростанцію, щоб переконатися у дотриманні правил безпеки сторонами.
- Після цього стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії проведе перевірку двох українських АЕС.
- 7 березня повідомлялось, що на захопленій Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки.
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