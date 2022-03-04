Гендиректор МАГАТЕ готовий поїхати на ЧАЕС, щоб переконатися у дотриманні правил безпеки
Гендиректор МАГАТЕ заявив, що готовий поїхати на Чорнобильську атомну електростанцію, щоб переконатися у дотриманні правил безпеки сторонами
Про це повідомили у пресцентрі організації.
"Генеральний директор говорить про готовність поїхати на Чорнобильську атомну електростанцію, щоб підтвердити прихильність сторін щодо безпеки та безпеки українських АЕС; каже, що "настав час" не допустити, щоб конфлікт поставив під загрозу ядерні об’єкти", - зазначили у МАГАТЕ.
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