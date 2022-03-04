Гендиректор МАГАТЕ готовий поїхати на ЧАЕС, щоб переконатися у дотриманні правил безпеки

Про це повідомили у пресцентрі організації.



"Генеральний директор говорить про готовність поїхати на Чорнобильську атомну електростанцію, щоб підтвердити прихильність сторін щодо безпеки та безпеки українських АЕС; каже, що "настав час" не допустити, щоб конфлікт поставив під загрозу ядерні об’єкти", - зазначили у МАГАТЕ.

