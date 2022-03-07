Військові РФ порушують вимоги радіаційної безпеки на захопленій ЧАЕС, - Денісова
На захопленій Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.
"На захопленій окупантами Чорнобильській АЕС та у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки. Здійснюється безконтрольне переміщення особового складу та військової техніки на підприємстві, у зоні відчуження та за її межі", - йдеться у повідомленні.
За її словами, ці дії призводять до погіршення радіаційної обстановки на об’єкті та у зоні відчуження.
Денісова навела дані від Держатомрегулювання, відповідно до яких регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ЧАЕС та на території зони відчуження наразі неможливий.
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"Станом на 6 березня на об'єкті "Укриття" вийшли з ладу декілька датчиків контролю нейтронного потоку, потужності дози гамма-випромінювання та радіаційного забруднення повітря, що призвело до неможливості здійснення контролю за критичністю та низкою радіаційних параметрів в одному з приміщень об’єкту", - поінформувала Денісова.
Вона уточнила, що відсутність належного контролю за функціонуванням Чорнобильської АЕС ставить під загрозу міжнародну екологічну безпеку у цілому.
"Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України та деокупації зон підвищеної небезпеки. Прошу країни-члени НАТО: закрийте небо над Україною", - наголосила Денісова.
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