На Запорізькій АЕС перебуває півтисячі військових РФ, на ЧАЕС - тисяча

Про це під час брифінгу сказав керівник ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін, передає Укрінформ.

“Ми розуміємо, чому метою РФ є захоплення наших ядерних об’єктів, бо вони укріплені і в мирний час мають відповідний захист від проникнення, мають огорожу, мають всі засоби контролю і фіксації… І загарбники перетворюють їх на свої військові бази. На ЗАЕС вони розмістили 500 людей, ще 1000 загарбників знаходиться в місті Енергодар”, - сказав Котін.

Він додав, що на Чорнобильській АЕС перебуває 1000 загарбників.

Керівник Енергоатому зазначив, що персонал ЗАЕС працює під контролем військових. Зараз персонал атомної станції займається усуненням наслідків обстрілів.

“Загарбники розраховують на те, що ми не будемо їх вибивати, бо нам дуже дорогі наші атомні об’єкти і безпека на цих об'єктах. Таким чином, будь-які обстріли не припустимі, бо вони можуть пошкодити активні зони реакторів і призвести до світової катастрофи”, - сказав Котін.

Сьогодні на чотирьох українських атомних станціях працює 8 енергоблоків, в тому числі 2 - на ЗАЕС. Ще один енергоблок на Запорізькій атомній знаходиться у плановому ремонті, три інші - переведені в холодний стан.

“Це найбезпечніший стан підтримання енергоблоків”, - пояснив керівник Енергоатому.

За його інформацією, на ЗАЕС перебуває дуже багато ядерного матеріалу і будь-які дії можуть призвести до того, що він буде виходити в повітря.