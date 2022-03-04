МАГАТЕ здійснить перевірку двох українських АЕС

Про це повідомляє Енергоатом у Twitter.



Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже повідомив українську сторону, що агенція планує прибути до України для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції.



Окрім Запоріжжя також планується провести перевірку в зоні ЧАЕС.



Гендиректор МАГАТЕ заявив, що готовий поїхати на Чорнобильську атомну електростанцію, щоб переконатися у дотриманні правил безпеки сторонами.