МАГАТЕ здійснить перевірку двох українських АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії проведе перевірку двох українських АЕС
Про це повідомляє Енергоатом у Twitter.
Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже повідомив українську сторону, що агенція планує прибути до України для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції.
Окрім Запоріжжя також планується провести перевірку в зоні ЧАЕС.
- Гендиректор МАГАТЕ заявив, що готовий поїхати на Чорнобильську атомну електростанцію, щоб переконатися у дотриманні правил безпеки сторонами.
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