Кулеба попередив про загрозу витоку радіації через 48 годин через знеструмлення ЧАЕС

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.



"Єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об’єктів, які контролює російська армія, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена", - написав він у Twitter.



Міністр закликав міжнародну спільноту негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання.



"Резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об’єктів протягом 48 годин. Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації", - попередив Кулеба.



Нагадаємо, 7 березня повідомлялось, що на захопленій Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки.

9 березня МАГАТЕ перестало отримувати дані від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС.

Пізніше Укренерго повідомило, що ЧАЕС повністю знеструмлена в результаті дій російських окупантів. Через бойові дії наразі відновити електропостачання неможливо.



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