Кулеба попередив про загрозу витоку радіації через 48 годин через знеструмлення ЧАЕС
Через напад російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція знеструмлена: за 48 годин може виникнути ризик витоку радіації
Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.
"Єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об’єктів, які контролює російська армія, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена", - написав він у Twitter.
Міністр закликав міжнародну спільноту негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання.
"Резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об’єктів протягом 48 годин. Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації", - попередив Кулеба.
- Нагадаємо, 7 березня повідомлялось, що на захопленій Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки.
- 9 березня МАГАТЕ перестало отримувати дані від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС.
- Пізніше Укренерго повідомило, що ЧАЕС повністю знеструмлена в результаті дій російських окупантів. Через бойові дії наразі відновити електропостачання неможливо.
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