Через дії окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена, – Укренерго

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.



"В результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС. Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено", – йдеться в повідомленні.



"Укренерго" моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялось, що на захопленій Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки.

9 березня МАГАТЕ перестав отримувати дані від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС.