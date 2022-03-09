Через дії окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена, – Укренерго
В результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС. Через бойові дії наразі відновити електропостачання неможливо
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
"В результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС. Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено", – йдеться в повідомленні.
"Укренерго" моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни.
- Нагадаємо, 7 березня повідомлялось, що на захопленій Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки.
- 9 березня МАГАТЕ перестав отримувати дані від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.45
-
EUR
Купівля 32.28Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе