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Окупанти зробили на Запорізькій АЕС військову базу. Відео

11 березня, 2022 п'ятниця
22:15
війна з Росією Запорізька АЕС

Російські окупанти розмістили на Запорізькій АЕС свою військову техніку

Про це повідомляє Енергоатом.

"Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. Кілька зразків військової техніки на майданчику станції", - йдеться у повідомленні.

Відео:
 

  • Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.
  • Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.
  • 4 березня прокуратура почала розслідування нападу росіян на електростанцію в Енергодарі.
  • Згодом на Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті
  • Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські окупанти катують оперативний штаб Запорізької АЕС
  • Крім того, МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої Запорізької АЕС.
  • 10 березня російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища. Воно межує з територією атомної станції.

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АЕС
агресія
російська агресія
окупанти
Запорізька АЕС
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