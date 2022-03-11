Окупанти зробили на Запорізькій АЕС військову базу. Відео

Про це повідомляє Енергоатом.



"Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. Кілька зразків військової техніки на майданчику станції", - йдеться у повідомленні.



Відео:



Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.

4 березня прокуратура почала розслідування нападу росіян на електростанцію в Енергодарі.

Згодом на Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті

Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські окупанти катують оперативний штаб Запорізької АЕС

Крім того, МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої Запорізької АЕС.

10 березня російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища. Воно межує з територією атомної станції.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb