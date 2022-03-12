Хочуть захопити всі українські АЕС: Російські окупанти оголосили Запорізьку АЕС частиною Росатома
Російські окупанти оголосили Запорізьку АЕС частиною Росатома.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив в.о. голови "Енергоатому" Павло Котін.
"Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатома", і більше вона до України не відноситься, і росіяни зайшли сюди надовго і це зараз територія Росії і тому атомна повинна працювати відповідно до указів "Росатому", - сказав він.
Павло Котін наголосив, що працівники продовжують роботу під дулами автоматів.
"Персонал – вони всі патріоти. Якби в них була зброя там – вони б усіх їх перестріляли, але вони повинні слухати те, що їм говорять. Тобто вони зараз їздять по місту і з'являються в адміністрації Енергодару інколи. Але персонал розуміє, що це дуже важливий ядерний об'єкт. Якщо вони підуть, може бути ядерна катастрофа. Тому вони продовжують працювати під дулами зброї", - додав Павло Котін.
Він наголосив, що метою російських окупантів є захопити всі атомні станції. "Так, це їх мета", - заявив він.
Він повідомив, що російські загарбники намагались також захопити Південно-українську АЕС, але її успішно захистили, враховуючи досвід Енерегодара.
"Південно-Українська атомна станція, там була дуже велика загроза. І зараз, після того, як вони захопили Запорізьку атомну станцію, вони рушили в напрямку Південно-Української атомної станції. Але вже був досвід Запорізької атомної станції, Чорнобильської атомної станції й ЗСУ все це розуміли та також адміністрація все це розуміла, тому там були вжиті відповідні заходи, для того, щоб це не допустити", - заявив керівник Енергоатома.
"Їх зустріли на рубежі Вознесенська. Це місто за 35 кілометрів від атомної станції, там були виведені з ладу мости для того, щоб вони не пройшли, там їм дали бій і ЗСУ їх відкинули за Миколаїв і вони не змогли далі рухатися. Але намагання були дуже серйозні і дуже серйозний був бій, наскільки я знаю. Але вони не пройшли", - розповів він.
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