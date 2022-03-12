Хочуть захопити всі українські АЕС: Російські окупанти оголосили Запорізьку АЕС частиною Росатома

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив в.о. голови "Енергоатому" Павло Котін.

"Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатома", і більше вона до України не відноситься, і росіяни зайшли сюди надовго і це зараз територія Росії і тому атомна повинна працювати відповідно до указів "Росатому", - сказав він.

Павло Котін наголосив, що працівники продовжують роботу під дулами автоматів.

"Персонал – вони всі патріоти. Якби в них була зброя там – вони б усіх їх перестріляли, але вони повинні слухати те, що їм говорять. Тобто вони зараз їздять по місту і з'являються в адміністрації Енергодару інколи. Але персонал розуміє, що це дуже важливий ядерний об'єкт. Якщо вони підуть, може бути ядерна катастрофа. Тому вони продовжують працювати під дулами зброї", - додав Павло Котін.

Він наголосив, що метою російських окупантів є захопити всі атомні станції. "Так, це їх мета", - заявив він.

Він повідомив, що російські загарбники намагались також захопити Південно-українську АЕС, але її успішно захистили, враховуючи досвід Енерегодара.

"Південно-Українська атомна станція, там була дуже велика загроза. І зараз, після того, як вони захопили Запорізьку атомну станцію, вони рушили в напрямку Південно-Української атомної станції. Але вже був досвід Запорізької атомної станції, Чорнобильської атомної станції й ЗСУ все це розуміли та також адміністрація все це розуміла, тому там були вжиті відповідні заходи, для того, щоб це не допустити", - заявив керівник Енергоатома.

"Їх зустріли на рубежі Вознесенська. Це місто за 35 кілометрів від атомної станції, там були виведені з ладу мости для того, щоб вони не пройшли, там їм дали бій і ЗСУ їх відкинули за Миколаїв і вони не змогли далі рухатися. Але намагання були дуже серйозні і дуже серйозний був бій, наскільки я знаю. Але вони не пройшли", - розповів він.

Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.

4 березня прокуратура почала розслідування нападу росіян на електростанцію в Енергодарі.

Згодом на Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті

Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські окупанти катують оперативний штаб Запорізької АЕС

Крім того, МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої Запорізької АЕС.

10 березня російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища. Воно межує з територією атомної станції.

Російські окупанти розмістили на Запорізькій АЕС свою військову техніку

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