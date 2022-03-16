На Запорізькій АЕС війська РФ продовжують підривати міни та снаряди, - Енергоатом
В Енергодарі на ЗАЕС російські окупанти підривають снаряди й міни та чинять психологічний тиск на працівників станції
Про це повідомив Енергоатом.
Енергодар і Запорізька АЕС перебувають під контролем окупантів. Станом на ранок 16 березня на станцї розміщені близько 50 одиниць російської техніки, військові, вибухівка та зброя.
"Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди та міни, що не розірвалися, коли вони її обстрілювали. Вибухи чути далеко за межами майданчику АЕС", - зазначили в Енергоатомі.
Усі шість енергоблоків ЗАЕС обслуговує український персонал, зміни можуть проводити ротації. Формально росіяни не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення співробітники мають погоджувати з командиром окупантів.
"Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна та радіаційна безпека - під загрозою", - повідомили в Енергоатомі.
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