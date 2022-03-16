На Запорізькій АЕС війська РФ продовжують підривати міни та снаряди, - Енергоатом

Про це повідомив Енергоатом.



Енергодар і Запорізька АЕС перебувають під контролем окупантів. Станом на ранок 16 березня на станцї розміщені близько 50 одиниць російської техніки, військові, вибухівка та зброя.



"Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди та міни, що не розірвалися, коли вони її обстрілювали. Вибухи чути далеко за межами майданчику АЕС", - зазначили в Енергоатомі.



Усі шість енергоблоків ЗАЕС обслуговує український персонал, зміни можуть проводити ротації. Формально росіяни не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення співробітники мають погоджувати з командиром окупантів.



"Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна та радіаційна безпека - під загрозою", - повідомили в Енергоатомі.

Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції. Російські військові, що захопили ЗАЕС, використовують територію станції як свою військову базу.

Російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Станцію штурмувала ворожа колона, в складі якої було близько 100 одиниць техніки. Під час штурму загинули три військовослужбовці Національної гвардії, ще двоє дістали поранення.

За заявами міністра енергетики Германа Галущенка, в ході обстрілу ЗАЕС 4 березня спалахнула пожежа в навчально-тренувальному центрі. Також навколо залишилося багато мін, що не розірвалися, що несе в собі величезну загрозу ядерній безпеці.

Окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планували підірвати боєприпаси навпроти енергоблоку.

Енергоатом заявив про підрив окупантами боєприпасів на Запорізькій АЕС.

Процесами вибухів на Запорізький АЕС керують російські ядерники.

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