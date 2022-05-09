Багато зброї та вибухівки на Запорізькій АЕС створює небезпеку, - очільник НАЕК "Енергоатом" Котін
Петро Котін, очільник НАЕК "Енергоатом" зазначив, що на ЗАЕС перебувають близько півтори тисячі військових з важною технікою, присутні представники Росатому, але Енергоатом продовжує керувати персоналом та забезпечувати діяльність станції
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Запорізька атомна станція працює під примусом і тиском окупантів. Наш персонал контролює повністю технічну ситуацію, але на сьогодні атомна станція здійснює роботу обмеженої кількості енергоблоків в енергосистемі України" – зауважив Котін.
Очільник НАЕК "Енергоатом" додав, що російські військові нікуди не ділилися з території станції й продовжують там базуватися.
"Зараз на майданчику станції перебуває близько 500 військових та приблизно 50 танків, бойових машин піхоти та іншого. Багато зброї та вибухівки, що створює небезпеку для станції" - підкреслив Котін.
Очільник Енергоатому зазначив, що на станції перебуває російський персонал, а саме представники Росатому, і не зрозуміло, що вони там роблять.
"Технічну ситуацію контролює наш персонал, а втручання з боку росіян відбувається на рівні того, що керівництво станції повинно всі свої рішення повідомляти та погоджувати з ними. Але ми працюємо і керуємо персоналом станції" – пояснив Петро Котін.
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