Розстріляв державний прапор і хотів себе підірвати. На Київщині затримали хулігана
В Обухівському районі Київщини правоохоронці затримали чоловіка напідпитку, який розстріляв державний прапор України та погрожував поліцейським гранатою
Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.
"Розстріляв державний прапор України та погрожував поліцейським гранатою. Цього 30-річного лиходія ми затримали цієї ночі на Обухівщині. Спочатку зловмисник відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу, коли ж на місце прибув наряд, схопив в руку гранату і грозився підірвати правоохоронців та себе", - розповів Нєбитов.
Він додав, що працівники Васильківської поліції затримали чоловіка. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські вилучили у чоловіка зброю, набої до неї та гранату Ф-1 та помістили під варту. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
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