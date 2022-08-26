Розстріляв державний прапор і хотів себе підірвати. На Київщині затримали хулігана

Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Розстріляв державний прапор України та погрожував поліцейським гранатою. Цього 30-річного лиходія ми затримали цієї ночі на Обухівщині. Спочатку зловмисник відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу, коли ж на місце прибув наряд, схопив в руку гранату і грозився підірвати правоохоронців та себе", - розповів Нєбитов.

Він додав, що працівники Васильківської поліції затримали чоловіка. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські вилучили у чоловіка зброю, набої до неї та гранату Ф-1 та помістили під варту. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.