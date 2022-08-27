Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці констатували, що за останні п’ять днів посилилася інтенсивність російських обстрілів на Донеччині. На північ від Донецька точаться інтенсивні бої поблизу міст Сіверськ і Бахмут.

"Ймовірно, росіяни трохи просунулися до центру села Піски, що поблизу Донецького аеропорту. Проте загалом російські війська не здобули територій. Існує реалістична ймовірність того, що Росія посилила свої зусилля на Донбасі, намагаючись відволікти українські підрозділи з інших напрямків на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ", - дійшли висновку в британській розвідці.

27 серпня ЗСУ відбили наступ ворога на Краматорському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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