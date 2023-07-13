Про це інформує міноборони Великої Британії.

Зазначається, що у червні 2023 року надійшло кілька повідомлень про використання російськими військами застарілих броньованих машин, начинених декількома тоннами вибухівки, як саморобних вибухових пристроїв (VBIED). Екіпаж, швидше за все, вистрибує з машини після того, як задасть їй напрям.

У розвідці Британії вважають, що більшість російських випадків використання таких машин було зареєстровано в районі Мар'їнки, неподалік Донецька, і вони почалися за кілька днів після того, як чеченські підрозділи увійшли до цього району.

"Є реалістична ймовірність, що чеченські підрозділи є першопрохідцями з цією тактикою", – припускає розвідка.

У міноборони Британії нагадують, що бійці з Чечні мають давній досвід винахідливого використання вибухових пристроїв ще з часи чеченських воєн 1990-х років. Повідомляється також, що чеченці, що воюють на боці України, виготовили аналогічні машини у січні 2023 року.

"Більшість російських VBIED майже напевно здетонували, перш ніж вони досягли своєї цілі завдяки поєднанню протитанкових мін і прямого вогню, що ставить під сумнів життєздатність засобів. Однак ці пристрої спричиняють надзвичайно сильні вибухи, які можуть мати психологічний вплив на сили, що обороняються", - йдеться у зведенні.