Про це він написав у Телеграм.

"Наші повідомляють про влучання в казарму кадировців, що знаходиться на території ММК ім. Ілліча. За попередньою інформацією поранених вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан. Деталі з’ясовуємо", - йдеться у повідомленні.



За словами Андрющенка, ураження може бути порівняним з "Юр’ївською бавовною", яку росіяни теж маскували під "робота ППО".

"Хороший початок дня", - підсумував радник мера міста.

Що відбувається у Маріуполі

Місто Маріуполь Донецької області опинилося в оточенні 2 березня 2022 року, коли російські війська підійшли до нього з півдня та почали просування уздовж Азовського узбережжя. 16 травня 2022 року з Азовсталі у Маріуполі вивели військовослужбовців в тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку, таким чином РФ отримала повний контроль над містом.

13 травня 2023 року українські захисники ліквідували близько 50 росіян у тимчасово окупованому Маріупольському районі.

2 червня стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі готуються до евакуації жителів міста.

4 липня радник мера міста Андрющенко спрогнозував деокупацію міста й пояснив, що вказує на готовність російських загарбників до втечі. За його словами, багато що вказує на те, що "Маріуполь дуже скоро повернеться додому, а тому Росія просто не хоче витрачати гроші на територію, яку скоро втратить".

За даними українського підпілля, загарбницька адміністрація міста на Донеччині розробила план евакуації колаборантів, документації та цінного майна. Також у Маріупольському порті прискорюються вантажні операції, зокрема з вивезення українського зерна.

Також 4 липня Маріупольська міськрада повідомила, що біля тимчасово окупованого Маріуполя знайшли тіло 12-річної зниклої дівчинки - за версією слідства, її міг збити російський військовий.

Після цього Андрющенко зазначив, що інцидент з загибеллю дівчини є показовим, який сколихнув все місто.

10 липня повідомлялося, що у селі Кременівка Маріупольського району 8 липня окупанти майже до смерті забили 30-річного глухонімого чоловіка. Постраждалий перебуває в реанімації у важкому стані.