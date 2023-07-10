Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В суботу у селі Кременівка Маріупольського району просто заради розваги окупанти майже до пів смерті забили 30-тірічного глухонімого чоловіка - інваліда дитинства", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що зараз постраждалий перебуває в реанімації в Маріупольської лікарні №2 інтенсивної терапії у дуже важкому стані.

"Злочин - не розлідується. Абсолютна безкарність. Залишається лише сподіватись, що хлопчина виживе", - наголосив радник міського голови Маріуполя.