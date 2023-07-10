Поблизу Маріуполя окупанти заради розваги майже до смерті побили людину з інвалідністю
У селі Кременівка Маріупольського району 8 липня окупанти майже до смерті забили 30-річного глухонімого чоловіка. Постраждалий перебуває в реанімації у важкому стані
Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"В суботу у селі Кременівка Маріупольського району просто заради розваги окупанти майже до пів смерті забили 30-тірічного глухонімого чоловіка - інваліда дитинства", - йдеться в повідомленні.
Андрющенко зазначив, що зараз постраждалий перебуває в реанімації в Маріупольської лікарні №2 інтенсивної терапії у дуже важкому стані.
"Злочин - не розлідується. Абсолютна безкарність. Залишається лише сподіватись, що хлопчина виживе", - наголосив радник міського голови Маріуполя.
- 4 липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спрогнозував деокупацію міста й пояснив, що вказує на готовність російських загарбників до втечі. За його словами, багато що вказує на те, що "Маріуполь дуже скоро повернеться додому, а тому Росія просто не хоче витрачати гроші на територію, яку скоро втратить".
- Також 4 липня Маріупольська міськрада повідомила, що біля тимчасово окупованого Маріуполя знайшли тіло 12-річної зниклої дівчинки - за версією слідства, її міг збити російський військовий.
- Після цього Петро Андрющенко зазначив, що інцидент з загибеллю дівчини є показовим, який сколихнув все місто.
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