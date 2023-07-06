Про це він розповів в етері Еспресо.

Радник мера Маріуполя розповів про ситуацію у місті після загибелі 12-річної Ірини Губарєвої, яка зникла 30 червня в селищі Мангуш Маріупольського району.

"Фактично цю справу ніхто не розслідує, тому що спочатку росіяни намагалися приховати загибель дівчинки. Відразу було зрозуміло, що до зникнення Ірини дотичні російські військові, бо бачили, як дівчину вантажили у військовий автомобіль чи як вона сама сідала. У окупантів своя версія, що начебто російський військовий на авто її збив, перелякавшись, потім намагався сховати тіло дівчини. Але знаючи добре цей район і розуміючи, куди військовий потім поїхав, то така версія не витримує мінімальної критики. До речі, сьогодні 6 липня цю дівчинку вже ховають, тому ніхто нічого там розслідувати не буде. Найбільш вірогідна версія, яку обговорюють у місті, що дівчинку викрали російські військові та відвезли в інший район, де вони базуються, там її зґвалтували та вбили. На жаль, ми не дізнаємося правди поки не деокупуємо місто ", - розказав Петро Андрющенко.

Андрющенко сказав, що дівчину сьогодні поховають на Старокримському цвинтарі, де поховані всі маріупольці, які були вбиті загарбниками з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Внаслідок цього випадку пішла громадянська хвиля, тому сьогодні у Маріуполі та районі багато поліціянтів, росгвардія та ОМОН у стадії готовності, бо очікують на можливі бунти чи акції з боку місцевого населення. Однак спірне питання, наскільки люди сьогодні у Маріуполі готові влаштувати бунти. Побутовий протестний потенціал у місцевих є: життя важке, гуманітарна ситуація складна, люди незадоволені, всі обіцянки росіян виявилися пшиком. Навіть у почекунів є відчуття, що їх ввели в оману, забравши нормальне життя за пусті обіцянки. Люди можуть спалахнути у будь-який час саме на побутовому ґрунті. Накопичується глобальне соціальне невдоволення. Всі розуміють, що це все має спалахнути, єдине питання – коли й що стане приводом. Така ситуація, яка сталася з дівчинкою, може стати приводом, але залежить, як себе поведе окупаційна адміністрація", - зауважив радник міського голови Маріуполя.