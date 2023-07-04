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Під Маріуполем знайшли тіло 12-річної дівчинки, яку міг збити на авто військовий РФ

4 липня, 2023 вiвторок
19:05
Війна з Росією Маріуполь

Біля тимчасово окупованого Маріуполя знайшли тіло 12-річної зниклої дівчинки - за версією слідства, її міг збити російський військовий

Про це пише Маріупольська міськрада.

Повідомляється, що 30 червня в селищі Мангуш Маріупольського району зникла Ірина Губарєва, яка пішла на зустріч з подругами. Після пошукових робіт, дівчину знайшли мертвою у селищі Республіка, що майже за 30 км від Мангуша. 

За однією  версій слідства, дівчину міг збити на автомобілі російський військовий. Зазначається, що він поклав тіло до машини та вивіз у поле, де її й знайшли. Офіційних коментарів від окупантів поки що немає. 

"Це не поодинокі випадки, коли зникають діти та дорослі, ніхто ці випадки не розслідує, бо закон не розповсюджується на російських окупантів", - додає міськрада.

Фото: Маріупольська міськрада

  • Центр національного спротиву. повідомляє, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські терористи перевіряють навіть дітей.
Маріуполь
окуповані території
окупанти
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