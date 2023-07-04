Про це пише Маріупольська міськрада.

Повідомляється, що 30 червня в селищі Мангуш Маріупольського району зникла Ірина Губарєва, яка пішла на зустріч з подругами. Після пошукових робіт, дівчину знайшли мертвою у селищі Республіка, що майже за 30 км від Мангуша.

За однією версій слідства, дівчину міг збити на автомобілі російський військовий. Зазначається, що він поклав тіло до машини та вивіз у поле, де її й знайшли. Офіційних коментарів від окупантів поки що немає.

"Це не поодинокі випадки, коли зникають діти та дорослі, ніхто ці випадки не розслідує, бо закон не розповсюджується на російських окупантів", - додає міськрада.

Фото: Маріупольська міськрада