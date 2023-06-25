У Маріуполі росіяни бояться, що діти можуть співпрацювати з партизанами
У тимчасово окупованому Маріуполі російські терористи перевіряють навіть дітей
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупаційна адміністрація почала перевіряти місцевих підлітків на причетність до партизанського руху. Дітей зупиняють на блок-постах, перевіряють телефони та наявність паспорта ворога. Також проводять "профілактичні бесіди" на яких вимагають повідомляти про "ненадійних товаришів", - пише ЦНС.
У Центрі відзначили, що загалом у Маріуполі спостерігається посилення фільтраційних заходів, а також продовжується практика викрадення мешканців.
- 2 червня у міській раді Маріуполя повідомили, що у тимчасово окупованому місті росіяни готуються до евакуації жителів міста.
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