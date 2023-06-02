У Маріуполі окупанти готуються до евакуації населення, - міська рада

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

"В окупованому Маріуполі планують евакуювати жителів. У місцевих пабліках зʼявилося фото оголошення в одному з ЖК, де йдеться про складання списків на евакуацію у зв'язку з очікуванням активізації бойових дій наприкінці літа", - пише міськрада.