У Маріуполі окупанти готуються до евакуації населення, - міська рада
У тимчасово окупованому Маріуполі готуються до евакуації жителів міста
Про це повідомляє міська рада Маріуполя.
- 29 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у населеному пункті Юр'ївка сталася "бавовна", внаслідок якої 100 окупантів загинули, ще 400 зазнали поранень.
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