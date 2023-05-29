Під Маріуполем внаслідок "бавовни" загинуло 100 російських військових, ще 400 зазнали поранень, - радник мера
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у населеному пункті Юр'ївка сталася "бавовна", внаслідок якої 100 окупантів загинули, ще 400 зазнали поранень
Про це він пише у телеграмі.
Окрім того, було знищено станцію зв'язку та РЕБ окупантів.
Андрющенко розповів, що влучання сталося у колишній оздоровчий комплекс "Ялта" та зазначив, що там могло перебувати до 650 росіян. За даними спротиву, які наводить радник мера, вчора до комплексу привезли 4 автобуси з живою силою ворога.
"Влучання в колишній ОК "Ялта", зруйновано 5-типоверховий корпус. За проєктом в цій будівлі з комфортом розміщувалося 120 відпочивальників. Якщо переробляти на казарми, в кімнаті можна розміщувати близько 4-5 людей. Тобто, місткість приміщення як казарм - орієнтовно до 650 нелюдів. За інформацією від Маріупольського Спротиву, вчора туди завезли 4 автобуси на той момент ще живої сили", - йдеться у повідомленні.
- 28 травня у деяких районах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області пролунали вибухи. Попередньо є прильоти в місця базування росіян.
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