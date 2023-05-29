Про це він пише у телеграмі.

Окрім того, було знищено станцію зв'язку та РЕБ окупантів.

Андрющенко розповів, що влучання сталося у колишній оздоровчий комплекс "Ялта" та зазначив, що там могло перебувати до 650 росіян. За даними спротиву, які наводить радник мера, вчора до комплексу привезли 4 автобуси з живою силою ворога.

"Влучання в колишній ОК "Ялта", зруйновано 5-типоверховий корпус. За проєктом в цій будівлі з комфортом розміщувалося 120 відпочивальників. Якщо переробляти на казарми, в кімнаті можна розміщувати близько 4-5 людей. Тобто, місткість приміщення як казарм - орієнтовно до 650 нелюдів. За інформацією від Маріупольського Спротиву, вчора туди завезли 4 автобуси на той момент ще живої сили", - йдеться у повідомленні.