Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що вибухи пролунали в Юрівці, Нікольскому, Урзуфі, Старому Криму та смт Ялта. Також Андрющенко повідомив, що в районі трикутника Мангуш-Нікольске-Маріуполь щонайменше 6 раз спрацювала російська ППО.

За інформацією від радника, у смт Ялта приліт в місце базування з технікою, в Юрівці стався удар по табору "Сонячний", там багато поранених.

У Старому Криму, як зазначає Андрющенко, "прильот такий, що в Кальміуському та Центральному районах трухануло від душі", у Нікольському влучання по окупантах.

"Бавовняна вечірка Празов’я Донецької області в розпалі. Буквально", - пише Андрющенко.