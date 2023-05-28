"Бавовняна вечірка в розпалі". Радник мера Маріуполя Андрющенко заявив про кілька ударів по базах окупантів
У деяких районах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області пролунали вибухи. Попередньо є прильоти в місця базування росіян
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що вибухи пролунали в Юрівці, Нікольскому, Урзуфі, Старому Криму та смт Ялта. Також Андрющенко повідомив, що в районі трикутника Мангуш-Нікольске-Маріуполь щонайменше 6 раз спрацювала російська ППО.
За інформацією від радника, у смт Ялта приліт в місце базування з технікою, в Юрівці стався удар по табору "Сонячний", там багато поранених.
У Старому Криму, як зазначає Андрющенко, "прильот такий, що в Кальміуському та Центральному районах трухануло від душі", у Нікольському влучання по окупантах.
"Бавовняна вечірка Празов’я Донецької області в розпалі. Буквально", - пише Андрющенко.
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