У Маріуполі в районі Азовсталі прогриміли два вибухи, - радник мера
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області ввечері 26 травня пролунало два вибухи. За попередніми даними, влучання в районі Азовсталі
Про це повідомили у Маріупольській міській раді та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Два потужних вибухи в районі Азовсталі. Підіймається дим. Жорстко прилетіло. До того над Нікольськім зафіксовано невдалу роботу ППО", - написав Андрющенко.
"У Маріуполі вибух! Попередньо відомо про влучання в районі Азовсталі, там великий стовп диму", - написали у міській раді.
- Ввечері п'ятниці, 19 травня, стало відомо, що в передмісті Маріуполя та районі аеропорту сталась бавовна.
- Після вибухів, що напередодні пролунали у Маріуполі, російські загарбники переміщуються в місто Новоазовськ, яке розташоване на узбережжі Азовського моря, на схід від Маріуполя.
- У результаті вибухів у Маріуполі загинули 24 російських військовослужбовців, ще 37 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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