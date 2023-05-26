Про це повідомили у Маріупольській міській раді та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Два потужних вибухи в районі Азовсталі. Підіймається дим. Жорстко прилетіло. До того над Нікольськім зафіксовано невдалу роботу ППО", - написав Андрющенко.

"У Маріуполі вибух! Попередньо відомо про влучання в районі Азовсталі, там великий стовп диму", - написали у міській раді.