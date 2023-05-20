Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, внаслідок вибухів у Маріуполі було ліквідовано 24 російських військових. Він також зазначив, що ще 37 російських військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості, більшість з них - серйозні.

Радник підкреслив, що було знищено багато російських бронетранспортерів "Тигр" та іншої гусеничної техніки.