Унаслідок вибухів у Маріуполі ліквідовано 24 російських військових
У результаті вибухів у Маріуполі в п'ятницю, 19 травня, загинули 24 російських військовослужбовців, ще 37 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, внаслідок вибухів у Маріуполі було ліквідовано 24 російських військових. Він також зазначив, що ще 37 російських військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості, більшість з них - серйозні.
Радник підкреслив, що було знищено багато російських бронетранспортерів "Тигр" та іншої гусеничної техніки.
- Ввечері п'ятниці, 19 травня, стало відомо, що в передмісті Маріуполя та районі аеропорту сталась бавовна.
- Після вибухів, що напередодні пролунали у Маріуполі, російські загарбники переміщуються в місто Новоазовськ, яке розташоване на узбережжі Азовського моря, на схід від Маріуполя.
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