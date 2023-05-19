"Дірява ППО не допомогла": Андрющенко повідомив про прильоти в передмісті Маріуполя та районі аеропорту
Ввечері п'ятниці, 19 травня, в передмісті Маріуполя та районі аеропорту сталась бавовна
Відео у телеграмі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Добрий вечір. Бавовна. Навіть дірява ППО не допомогла. В напряму базування окупантів по кольору диму не обрали папу. Але дуже старались. Який гарний вечір", - пише Андрющенко.
Після цього з'явилась інформація про прильоти в районі аеропорту.
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