Відео у телеграмі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Добрий вечір. Бавовна. Навіть дірява ППО не допомогла. В напряму базування окупантів по кольору диму не обрали папу. Але дуже старались. Який гарний вечір", - пише Андрющенко.

Після цього з'явилась інформація про прильоти в районі аеропорту.