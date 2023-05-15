В Маріуполі окупанти готуються до оборони, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно укріплюють оборонні споруди в місті
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Окупанти продовжують укріплюватись в Маріуполі. Вони встановлюють захисні споруди по всьому місту та навколо нього. В основному росіяни встановлюють бетонні доти з кулеметами біля мостів. Дуже непогано вони їх маскують. Все інше в місті наче завмерло. Всі очікують контрнаступу ЗСУ", - розповів Андрющенко.
Радник міського голови Маріуполя наголосив, що в Маріуполі відбувається постійна ротація окупаційних військ РФ
"Є певні переміщення військової техніки та особового складу окупаційних російських військ у Маріуполі. Якщо з міста окупанти перекидають на лінію фронту певні підрозділи, то на їх місце відразу заходять інші. Локацію вони можуть змінювати, проте загальне скупчення російських підрозділів в Маріуполі тримається на одному рівні", - додав він.
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