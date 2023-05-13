У передмісті Маріуполя сталась бавовна. Ліквідовано близько 50 росіян

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зафіксовано 9 прильотів по окупантах. Вибухи сталися поблизу Маріуполя - у Нікольській територіальній громаді, біля села Республіка.

Окупаційна влада вже відправила на місце події понад 20 швидких з Маріуполя та району. Попередньо відомо про близько 50 вбитих росіян.