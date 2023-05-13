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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У передмісті Маріуполя сталась бавовна. Ліквідовано близько 50 росіян

У передмісті Маріуполя сталась бавовна. Ліквідовано близько 50 росіян

13 травня, 2023 субота
21:02
Війна з Росією Маріуполь

Українські захисники ліквідували групу росіян у тимчасово окупованому Маріупольському районі

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зафіксовано 9 прильотів по окупантах. Вибухи сталися поблизу Маріуполя - у Нікольській територіальній громаді, біля села Республіка.

Окупаційна влада вже відправила на місце події понад 20 швидких з Маріуполя та району. Попередньо відомо про близько 50 вбитих росіян.

Маріуполь
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
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