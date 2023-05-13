У передмісті Маріуполя сталась бавовна. Ліквідовано близько 50 росіян
Українські захисники ліквідували групу росіян у тимчасово окупованому Маріупольському районі
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Зафіксовано 9 прильотів по окупантах. Вибухи сталися поблизу Маріуполя - у Нікольській територіальній громаді, біля села Республіка.
Окупаційна влада вже відправила на місце події понад 20 швидких з Маріуполя та району. Попередньо відомо про близько 50 вбитих росіян.
- Ввечері суботи, 13 травня, у тимчасово окупованому Луганську знову прогримів вибух.
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