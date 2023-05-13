У Луганську стався вибух на одній з баз росіян

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Повідомлення про вибухи почали надходити близько 20:30. Коментарів від окупаційної влади Луганська поки немає.

Місцеві заявляють, що вибух прогримів у районі стадіону "Авангард". Там розташована військова база російських окупантів, військкомат.

Гауляйтер Запорізької області Рогов заявив про два ракетних прильоти у Луганську.