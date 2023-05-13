У Луганську стався вибух на одній з баз росіян
Ввечері суботи, 13 травня, у тимчасово окупованому Луганську знову прогримів вибух
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Повідомлення про вибухи почали надходити близько 20:30. Коментарів від окупаційної влади Луганська поки немає.
Місцеві заявляють, що вибух прогримів у районі стадіону "Авангард". Там розташована військова база російських окупантів, військкомат.
Гауляйтер Запорізької області Рогов заявив про два ракетних прильоти у Луганську.
- Ввечері п'ятниці, 12 травня, у тимчасово окупованому Луганську також прогриміли вибухи.
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