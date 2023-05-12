У Луганську прогриміли вибухи. В місті видно густий дим
Ввечері п'ятниці, 12 травня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Вибухи прогриміли у Луганську приблизно о 18:30. Жителі поширюють у мережі низку фото та відео, де можна помітити густий чорний дим.
Жителі Луганська також повідомляють, що вибухи прогриміли в районі заводу "ПОЛІ-ПАК" та нафтобази.
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