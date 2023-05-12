У Криму розбився російський гелікоптер Мі-28. Льотчики загинули
У п'ятницю, 12 травня, у тимчасово окупованому Криму розбився російський гелікоптер Мі-28
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У російському міноборони заявили, що політ виконувався без боєкомплекту, руйнувань немає.
"Під час виконання планового навчально-тренувального польоту в Джанкойському районі Криму зазнав катастрофи гелікоптер Мі-28. Обидва льотчики загинули", - йдеться у заяві російського міноборони.
Попередня причина аварії - відмова техніки.
- Журналісти створили інтерактивну мапу з військовими об'єктами РФ у Криму.
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