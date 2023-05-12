У Криму розбився російський гелікоптер Мі-28. Льотчики загинули

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У російському міноборони заявили, що політ виконувався без боєкомплекту, руйнувань немає.

"Під час виконання планового навчально-тренувального польоту в Джанкойському районі Криму зазнав катастрофи гелікоптер Мі-28. Обидва льотчики загинули", - йдеться у заяві російського міноборони.

Попередня причина аварії - відмова техніки.