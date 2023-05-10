Журналісти створили інтерактивну мапу з військовими об'єктами РФ у Криму
Мова іде про чинні, тимчасові та законсервовані військові об’єкти Росії. Мапа складена з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік
Мапа розміщена на сайті Радіо Свобода.
Із мапи можна дізнатись, де і яку небезпеку становлять військові та інші об’єкти, пов’язані з Міністерством оборони РФ та іншими силовими відомствами агресора.
Об’єкти на мапі розподілені на 10 категорій: об'єкти Чорноморського флоту РФ; склади зброї та боєприпасів; авіабази та аеродроми; радіотехнічні станції та зв'язок; ППО та ракетні війська; прикордонники, внутрішні війська, розвідники та інші підрозділи збройних сил РФ; паливо для військ; полігони; військові об'єкти з невідомим призначенням; об'єкти військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).
Автор мапи, журналіст Ігор Токар зазначив, що команді важливо поінформувати аудиторію про рівень мілітаризації Криму.
"Ми хочемо попередити кримчан про небезпеку, пов’язану з цими місцями. Адже безліч людей живе в безпосередній близькості від військових об’єктів РФ. А враховуючи широкомасштабні військові дії, які веде Росія проти України, ці місця несуть особливу небезпеку для оточуючих", - сказав він.
- Польське видання Forsal написало, що битва за Крим може стати ключовою битвою в історії. Аналітики зазначили, що відвоювання Криму означало б крах всієї російської політики просування на південь.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.31
Купівля 37.31Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.8Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе