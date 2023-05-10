Мапа розміщена на сайті Радіо Свобода.

Із мапи можна дізнатись, де і яку небезпеку становлять військові та інші об’єкти, пов’язані з Міністерством оборони РФ та іншими силовими відомствами агресора.

Об’єкти на мапі розподілені на 10 категорій: об'єкти Чорноморського флоту РФ; склади зброї та боєприпасів; авіабази та аеродроми; радіотехнічні станції та зв'язок; ППО та ракетні війська; прикордонники, внутрішні війська, розвідники та інші підрозділи збройних сил РФ; паливо для військ; полігони; військові об'єкти з невідомим призначенням; об'єкти військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

Автор мапи, журналіст Ігор Токар зазначив, що команді важливо поінформувати аудиторію про рівень мілітаризації Криму.

"Ми хочемо попередити кримчан про небезпеку, пов’язану з цими місцями. Адже безліч людей живе в безпосередній близькості від військових об’єктів РФ. А враховуючи широкомасштабні військові дії, які веде Росія проти України, ці місця несуть особливу небезпеку для оточуючих", - сказав він.