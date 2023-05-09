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Головна Війна з Росією Битва за Крим може стати ключовою битвою в історії, - Forsal

Битва за Крим може стати ключовою битвою в історії, - Forsal

9 травня, 2023 вiвторок
17:16
Війна з Росією ЗСУ

Росія може втратити домінуюче положення в Чорному морі, якщо Україна зможе відвоювати Крим

Про це пише польське видання Forsal

У виданні вважають, що південний напрямок має пріорітетний статус для українскього військово-політичного керівництва

"Ймовірно, скоро ми зрозуміємо, як саме українське командування вирішило свою основну стратегічну дилему - куди завдавати головного удару? Щодо Криму чи, швидше, Донбасу? Баланс довгострокових чинників свідчить про пріоритетність південного напряму. Тому що відвоювання Кримського півострова (обов'язково разом із Севастополем) докорінно змінило б геостратегічну головоломку, позбавивши Росію домінуючого становища в Чорному морі, залишивши їй лише клаптики слабко облаштованого інфраструктурою узбережжя біля північно-східних берегів басейну, з уже тісною базою в Новоросійську, що перекинуто з загрозливого Криму левову частку кораблів Чорноморського флоту)", - зазначили у ввиданні.

Також аналітики видання зазначили, що відвоювання Криму означало б крах всієї російської політики просування на південь

"Це звело б до нуля шанси Росії на військову загрозу Одесі чи Придністров'ю, ускладнило б реальний вплив на ситуацію в кавказьких державах, послабило б можливості військового та економічного тиску на Туреччину та унеможливило б спроби маніпуляції та саботажу в балканських країнах. Символічно, що теж важливо, це означало б крах усієї російської політики просування на південь, розпочатої Петром I під Полтавою і згодом успішно продовженою Катериною II", - вважають у виданні.

  • 5 травня стало відомо про оголошення термінової евакуації з прифронтових районів Запорізької області до Бердянська, зокрема йдеться про дітей.
  • 6 травня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на в'їзді у Крим утворились шалені черги, вони пов'язані з евакуацією, яку окупанти оголосили у Запорізькій області
Україна
Крим
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
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