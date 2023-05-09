Битва за Крим може стати ключовою битвою в історії, - Forsal
Росія може втратити домінуюче положення в Чорному морі, якщо Україна зможе відвоювати Крим
Про це пише польське видання Forsal
У виданні вважають, що південний напрямок має пріорітетний статус для українскього військово-політичного керівництва
"Ймовірно, скоро ми зрозуміємо, як саме українське командування вирішило свою основну стратегічну дилему - куди завдавати головного удару? Щодо Криму чи, швидше, Донбасу? Баланс довгострокових чинників свідчить про пріоритетність південного напряму. Тому що відвоювання Кримського півострова (обов'язково разом із Севастополем) докорінно змінило б геостратегічну головоломку, позбавивши Росію домінуючого становища в Чорному морі, залишивши їй лише клаптики слабко облаштованого інфраструктурою узбережжя біля північно-східних берегів басейну, з уже тісною базою в Новоросійську, що перекинуто з загрозливого Криму левову частку кораблів Чорноморського флоту)", - зазначили у ввиданні.
Також аналітики видання зазначили, що відвоювання Криму означало б крах всієї російської політики просування на південь
"Це звело б до нуля шанси Росії на військову загрозу Одесі чи Придністров'ю, ускладнило б реальний вплив на ситуацію в кавказьких державах, послабило б можливості військового та економічного тиску на Туреччину та унеможливило б спроби маніпуляції та саботажу в балканських країнах. Символічно, що теж важливо, це означало б крах усієї російської політики просування на південь, розпочатої Петром I під Полтавою і згодом успішно продовженою Катериною II", - вважають у виданні.
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