Евакуація, яку влаштували окупанти на Запоріжжі, спровокувала шалені черги та паніку
На в'їзді у Крим утворились шалені черги, вони пов'язані з евакуацією, яку окупанти оголосили у Запорізькій області
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти догралися в "евакуацію": спровокували шалену паніку і не менш шалені черги. Військові та власники спецперепусток - поза чергою. Вантажівки з награбованим в окремій черзі. А тисячам легкових авто - мінімум 5 годин очікування", - пише Федоров.
Федоров також поділився світлинами з КПП Чонгар і дороги Мелітополь - Крим
- 5 травня стало відомо про оголошення термінової евакуації з прифронтових районів Запорізької області до Бердянська, зокрема йдеться про дітей.
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