Евакуація, яку влаштували окупанти на Запоріжжі, спровокувала шалені черги та паніку

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти догралися в "евакуацію": спровокували шалену паніку і не менш шалені черги. Військові та власники спецперепусток - поза чергою. Вантажівки з награбованим в окремій черзі. А тисячам легкових авто - мінімум 5 годин очікування", - пише Федоров.

Федоров також поділився світлинами з КПП Чонгар і дороги Мелітополь - Крим