Окупанти терміново евакуюють жителів прифронтових районів Запорізької області до Бердянська, - мер Федоров
5 травня стало відомо про оголошення термінової евакуації з прифронтових районів Запорізької області до Бердянська, зокрема йдеться про дітей
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Місцевим жителям тимчасово окупованих міст Пологи, Токмак та Молочанськ на Запоріжжі повідомили про термінову евакуацію до Бердянська.
Такі дії пояснюють загостренням на лінії бойового зіткнення.
Також російські загарбники вкотре хочуть примусово евакуювати дітей.
Мер розповів, що аналогічна паніка в рашистів уже і в місті Енергодар. Там окупанти наказали швидко забирати дітей із садочків.
Водночас окупанти готують попередній план евакуації працівників Росатому на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.
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