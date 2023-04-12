Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Нагадаємо, що для роботи на окупованій ЗАЕС окупанти привезли працівників Росатома, адже український персонал здебільшого відмовляється співпрацювати.

"Колаборантів і звезених росіянами на станцію працівників Росатома попередили, що незабаром може початись примусова евакуація, тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом", - ідеться в повідомленні ЦНС.