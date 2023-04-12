Окупанти розглядають сценарій евакуації із ЗАЕС
Російські окупанти припускають, що їм доведеться тікати з захопленої Запорізької АЕС. Для цього вони готують попередній план евакуації працівників Росатома
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Нагадаємо, що для роботи на окупованій ЗАЕС окупанти привезли працівників Росатома, адже український персонал здебільшого відмовляється співпрацювати.
"Колаборантів і звезених росіянами на станцію працівників Росатома попередили, що незабаром може початись примусова евакуація, тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом", - ідеться в повідомленні ЦНС.
- Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Енергодарі росіяни викрадають співробітників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити їх співпрацювати.
- В Енергоатомі казали, що найбільш імовірним сценарієм звільнення окупованої росіянами Запорізької АЕС є її оточення українськими військами.
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