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Головна Війна з Росією Жителі Маріуполя повідомляють про початок мобілізації їх окупантами

Жителі Маріуполя повідомляють про початок мобілізації їх окупантами

8 травня, 2023 понедiлок
21:12
Війна з Росією Маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники розпочали мобілізацію місцевих жителів

Про це повідомляє у Telegram міськрада Маріуполя з посиланням на жителів міста.

"Першими на обстеження потрапили працівники "бюджетної" сфери. Тепер чоловіків можуть відправити вмирати за російських окупантів, які знищили їх місто", - йдеться у повідомленні.

Міськрада оприлюднила фото направлення на медкомісію від військкомату, отриманого місцевим жителем.

Документ від 3 травня, підписаний окупаційним військовим комісаром, є направленням на обстеження людини в окуліста.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив про початок роботи в місті окупаційних призовних комісій.

"У Маріуполі почали працювати призовні комісії. Окупанти вже шукають громадян, які не виконують "військові зобов'язання". Ворог планує призивати чоловіків до серпня. Росія продовжує вбивати мирних українців новими методами. Але віримо в ЗСУ та чекаємо на звільнення нашого міста", – наголосив Бойченко.

Новини
Маріуполь
мобілізація
Донеччина
окуповані території
воєнні злочини Росії
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