Окупанти почали в Маріуполі мобілізацію мирних жителів, - міськрада

Про це пише Маріупольська міськрада.

Відповідний документ розміщено на ресурсах окупаційної влади.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що таким чином росіяни намагаються використати місцевих жителів як "гарматне м'ясо"

"Спочатку російські окупанти принесли на Донеччину війну, зруйнували її міста та села, вбили десятки тисяч мирних жителів, зробили їх заручниками обставин, а тепер хочуть зробити з них резервістів, аби кидати на фронт у якості гарматного м'яса. Росія вже довела всьому світові, що життя людей для неї нічого не варте, це лише ресурс для ведення кровавої та загарбницької війни. Але віримо, що скоро ЗСУ звільнять наше місто від окупантів та маріупольці будуть у безпеці", - сказав мер.

Міськрада нагадала, що до серпня в окупованому місті триватиме призов чоловіків 1996-2005 років народження. При цьому окупаційні місцеві адміністрації мають шукати громадян, які не виконують "військові зобов’язання", за що їм погрожують кримінальною відповідальністю.