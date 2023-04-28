У Маріуполі окупанти обмежили продаж цукру
У п'ятницю, 28 квітня, стало відомо, що росіяни обмежили продаж цукру у тимчасово окупованому Маріуполі
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Одній людині продають максимально 2 кг цукру.
"В Маріуполі обмежили продаж цукру. Щось трапилось? Чимось можемо допомогти з вільної України?", - пише Андрющенко.
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