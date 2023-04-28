Видала росіянам важкопоранених українських військових: в Україні судитимуть лікарку з Маріуполя
В Україні судитимуть лікарку з Маріуполя, яка видала росіянам місце перебування поранених українських військових, унаслідок чого їх узяли в полон
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Під час окупації Маріуполя в березні 2022 року росіяни захопили обласну лікарню інтенсивного лікування. Тоді там перебувало щонайменше семеро українських військових. Щоб це приховати, медики переодягнули їх у цивільний одяг.
Проте офтальмологиня, яка підтримала РФ, під час обходу добровільно передала росіянам інформацію про перебування важкопоранених і хворих українських військових. Унаслідок цього окупанти взяли воїнів у полон і знущалися з них фізично та психологічно.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом держзради (ч. 2 ст. 111 КК України).
- 27 квітня СБУ оголосила підозру голові Полтавського райсуду, яка зливала ФСБ дані про азовців, і підбурювала інших працівників установи до співпраці з росіянами.
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