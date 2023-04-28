Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Під час окупації Маріуполя в березні 2022 року росіяни захопили обласну лікарню інтенсивного лікування. Тоді там перебувало щонайменше семеро українських військових. Щоб це приховати, медики переодягнули їх у цивільний одяг.

Проте офтальмологиня, яка підтримала РФ, під час обходу добровільно передала росіянам інформацію про перебування важкопоранених і хворих українських військових. Унаслідок цього окупанти взяли воїнів у полон і знущалися з них фізично та психологічно.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом держзради (ч. 2 ст. 111 КК України).