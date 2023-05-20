Про це в telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Наслідки вчорашньої бавовни: росіяни тягнуться вулицями міста в Новоазовськ", - написав Андрющенко.

Також за його словами, з 6:00 до 7:00 у Маріуполі знову зафіксували роботу ППО в Лівобреженому районі.

Окрім того, близько 8:00 зафіксували активне переміщення гвинтокрилів з Бердянська в бік Маріуполя вздовж лінії моря.