Після вибухів у Маріуполі рашисти переміщуються у Новоазовськ, – Андрющенко
Після вибухів, що напередодні пролунали у Маріуполі, російські загарбники переміщуються в місто Новоазовськ, яке розташоване на узбережжі Азовського моря, на схід від Маріуполя
Про це в telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Наслідки вчорашньої бавовни: росіяни тягнуться вулицями міста в Новоазовськ", - написав Андрющенко.
Також за його словами, з 6:00 до 7:00 у Маріуполі знову зафіксували роботу ППО в Лівобреженому районі.
Окрім того, близько 8:00 зафіксували активне переміщення гвинтокрилів з Бердянська в бік Маріуполя вздовж лінії моря.
- 8 травня стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники розпочали мобілізацію місцевих жителів.
- 13 травня українські захисники ліквідували групу росіян у тимчасово окупованому Маріупольському районі.
- Радник міського голови Маріуполя розповів, що окупанти в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно укріплюють оборонні споруди в місті.
- У п'ятницю, 19 травня, російські терористи перемістили свої гвинтокрили з Бердянська в Маріуполь.
- Ввечері п'ятниці, 19 травня, стало відомо, що в передмісті Маріуполя та районі аеропорту сталась бавовна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе