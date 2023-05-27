В окупованому Маріуполі чутно вибухи, попередньо, спрацювала російська ППО, - міськрада
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області 27 травня пролунало три вибухи. Попередньо, спрацювала російська ППО зі сторони Нікольського
Про це 27 травня повідомляє Маріупольська міська рада.
У тимчасово окупованому Маріуполі чутно вибухи по всьому місту. Жителі спостерігають дим у напрямку залізниці.
Попередньо, спрацювала російська протиповітряна оборона зі сторони Нікольського.
- Нагадаємо, у Маріуполі вчора ввечері, 26 травня, пролунало два вибухи. За попередніми даними, влучання в районі Азовсталі. Окупанти заявили про обстріл далекобійними ракетами.
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