УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 28-го туру

Якщо ракета-перехоплювач вдарить по ядерній зброї, ядерного вибуху не буде, - військовий експерт Черник

Якщо удар по кораблю "Іван Хурс" наш, ЗСУ можуть брати приціл на носії Калібрів: воєнні підсумки тижня