"Маріуполь дуже скоро повернеться додому": радник мера побачив готовність окупантів до "жесту доброї волі"
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спрогнозував деокупацію міста й пояснив, що вказує на готовність російських загарбників до втечі
Про це він написав у Telegram.
"В окупантів у Маріуполі закінчуються гроші. Цьому висновку передують багато факторів: і затримка заробітної плати працівникам водоканалу, і незакінчені будівельні роботи по благоустрою міста. Тепер ось і проблема з фінансуванням зарплат і відпускних в освітян", - розповів Андрющенко й показав скріншот, який підтверджує затримки виплат.
Фото: Telegram Петра Андрющенка
"Між собою люди кажуть, що це через контрнаступ ЗСУ", - додав мер.
За його словами, багато що вказує на те, що "Маріуполь дуже скоро повернеться додому, а тому Росія просто не хоче витрачати гроші на територію, яку скоро втратить".
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Маріуполь опинився в оточенні 2 березня 2022 року, коли російські війська підійшли до нього з півдня та почали просування уздовж Азовського узбережжя. 16 травня 2022 року з Азовсталі у Маріуполі вивели військовослужбовців в тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку, таким чином РФ отримала повний контроль над містом.
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