Про це він написав у Telegram.

"В окупантів у Маріуполі закінчуються гроші. Цьому висновку передують багато факторів: і затримка заробітної плати працівникам водоканалу, і незакінчені будівельні роботи по благоустрою міста. Тепер ось і проблема з фінансуванням зарплат і відпускних в освітян", - розповів Андрющенко й показав скріншот, який підтверджує затримки виплат.

Фото: Telegram Петра Андрющенка

"Між собою люди кажуть, що це через контрнаступ ЗСУ", - додав мер.

За його словами, багато що вказує на те, що "Маріуполь дуже скоро повернеться додому, а тому Росія просто не хоче витрачати гроші на територію, яку скоро втратить".